18 OCAK 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

18 Ocak 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:45 Can Borcu 05:00 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Can Borcu 12:45 Kuruluş Osman 16:00 Zembilli 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 1 | 7

18 Ocak 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 İnci Taneleri 02:45 Zalim İstanbul 04:45 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 İnci Taneleri 16:00 Annem Ankara 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 Arka Sokaklar 2 | 7

18 Ocak 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:15 Kutsal Damacana 4 03:00 Şakir Paşa Ailesi 05:15 Adım Farah 06:15 Senden Daha Güzel 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:30 Kamera Arkası 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:00 Kızıl Goncalar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:30 Şakir Paşa Ailesi 3 | 7