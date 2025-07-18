18 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

18 Temmuz 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Aile Saadeti 03:00 Aldatmak 05:50 Bir Küçük Gün Işığı 07:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Dönerse Senindir 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kirpi Sonic 22:00 Aman Reis Duymasın 1 | 7

18 Temmuz 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti 00:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti 02:00 Zalim İstanbul 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 11:00 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuralsız Sokaklar 22:00 Mira: Yıldızlar Savaşı 2 | 7

18 Temmuz 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Ne Olacak Halim 01:00 İlk Buluşma 02:15 İnadına Aşk 04:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yaşam Koçu 22:00 Çift Kişilik Oda 3 | 7