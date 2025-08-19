19 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

19 Ağustos 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Aile Saadeti 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17.00 Oflu Hoca Trakyada 19.00 atv Ana Haber 20.00 Güven Bana 23.20 Aile Saadeti 1 | 7

19 Ağustos 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09.30 Yaprak Dökümü 12.00 Kanal D Haber Gün Arası 13.00 Uzak Şehir 16.00 Aşk-ı Memnu 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Deli Deli Küpeli 22.15 Deli Deli Küpeli 2 | 7

19 Ağustos 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat 10.00 Yasak Elma 12.45 Sen Çal Kapımı 15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 16.30 Recep İvedik 6 19.00 Now Ana Haber 20.00 Yetenek Sizsiniz 3 | 7

19 Ağustos 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 06.00 Güzel Günler 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12.30 Gelin Evi 15.00 Kızılcık Şerbeti 18.25 Show Ana Haber 20.00 Güldür Güldür Show 23.45 Yıldızlar da Kayar 4 | 7

19 Ağustos 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 07:00 İstanbullu Gelin 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen 17.15 Kiralık Aşk 19.00 Star Haber 20.00 Bücür 22.15 Bücür 5 | 7

19 Ağustos 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 06.00 Ege’nin Hamsisi 08.20 Kod Adı Kırlangıç 09.45 Kendi Düşen Ağlamaz 13.00 Seksenler 14.15 Teşkilat 17.45 Kim Gitsin? 19.00 Ana Haber 20.00 Uçuş Planı 22.20 Rangers- Clup Brugge 6 | 7