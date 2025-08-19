19 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Ağustos 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
19 Ağustos 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Aile Saadeti
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17.00 Oflu Hoca Trakyada
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güven Bana
23.20 Aile Saadeti
19 Ağustos 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Uzak Şehir
16.00 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Deli Deli Küpeli
22.15 Deli Deli Küpeli
19 Ağustos 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Recep İvedik 6
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yetenek Sizsiniz
19 Ağustos 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Güzel Günler
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Yıldızlar da Kayar
19 Ağustos 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Kiralık Aşk
19.00 Star Haber
20.00 Bücür
22.15 Bücür
19 Ağustos 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.00 Ege’nin Hamsisi
08.20 Kod Adı Kırlangıç
09.45 Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 Seksenler
14.15 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
20.00 Uçuş Planı
22.20 Rangers- Clup Brugge
19 Ağustos 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Gazete Magazin Yaz
13.00 Yaparsın Bilirim
16.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye