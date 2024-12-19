19 ARALIK 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

19 Aralık 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Holding 02:40 Aldatmak 05:30 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Holding 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Holding 1 | 7

19 Aralık 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 İnci Taneleri 02:45 Zalim İstanbul 04:45 Taş Kağıt Makas 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Annem Ankara 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 İnci Taneleri 2 | 7

19 Aralık 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:15 Şakir Paşa Ailesi 05:00 Kefaret 06:00 Şakir Paşa Ailesi 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda 23:45 Şakir Paşa Ailesi 3 | 7