19 KASIM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

19 Kasım 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Katilin Yüzü 02:20 Ateş Kuşları 05:10 Kalp Yarası 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 1 | 7

19 Kasım 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Güllerin Savaşı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 22:45 İnci Taneleri 2 | 7

19 Kasım 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:45 Her Yerde Sen 05:15 Kefaret 06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Kızıl Goncalar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Aşk Evlilik Boşanma 22:30 Aşk Evlilik Boşanma 3 | 7