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  4. 19 KASIM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

19 KASIM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Kasım 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Kasım 2024 Salı TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

19 Kasım 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Katilin Yüzü

02:20 Ateş Kuşları

05:10 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

1 | 7

19 Kasım 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

22:45 İnci Taneleri

2 | 7

19 Kasım 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

02:45 Her Yerde Sen

05:15 Kefaret

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Aşk Evlilik Boşanma

22:30 Aşk Evlilik Boşanma

3 | 7

19 Kasım 2024 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Deha

02:30 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Kalpazan

4 | 7