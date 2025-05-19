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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Mayıs 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

19 Mayıs 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

20.00 Kadın Kral TV’de ilk

22.45 Bir Gece Masalı  

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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

19 Mayıs 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

20.00 Uzak Şehir

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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

19 Mayıs 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.45 En Hamarat Benim

16.45 Karagöl

20.00 Atatürk

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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

19 Mayıs 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme

20.00 Görev Başında

22.00 Çırak

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