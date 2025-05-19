19 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Mayıs 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
19 Mayıs 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
20.00 Kadın Kral TV’de ilk
22.45 Bir Gece Masalı
19 Mayıs 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
20.00 Uzak Şehir
19 Mayıs 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.45 En Hamarat Benim
16.45 Karagöl
20.00 Atatürk
19 Mayıs 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme
20.00 Görev Başında
22.00 Çırak