19 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Ocak 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
19 Ocak 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Kuruluş Osman
05:30 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
19 Ocak 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:15 Zalim İstanbul
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
23:15 İnci Taneleri
19 Ocak 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler
02:00 Hudutsuz Sevda
04:15 Adım Farah
05:00 Memet Özer ile Mutfakta
06:00 Senden Daha Güzel
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Şakir Paşa Ailesi
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi Özel Bölüm
23:45 Kızıl Goncalar
19 Ocak 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:00 Siyah Kalp
04:15 Bahar
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha