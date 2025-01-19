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19 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Ocak 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

19 Ocak 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Kuruluş Osman

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 | 7

19 Ocak 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:15 Zalim İstanbul

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

23:15 İnci Taneleri

2 | 7

19 Ocak 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler

02:00 Hudutsuz Sevda

04:15 Adım Farah

05:00 Memet Özer ile Mutfakta

06:00 Senden Daha Güzel

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Şakir Paşa Ailesi

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi Özel Bölüm

23:45 Kızıl Goncalar

3 | 7

19 Ocak 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:00 Siyah Kalp

04:15 Bahar

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

4 | 7