19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

19 Şubat 2025 Çarşamba yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Kardelenler 03:00 Can Borcu 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Başka Bir Gün 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman 1 | 7

19 Şubat 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:30 Tek Atış 03:00 Siyah Beyaz Aşk 05:00 Kuzey Güney 07:00 İkizler Memo-Can 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Annem Ankara 2 | 7

19 Şubat 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:45 Her Yerde Sen 04:30 Memet Özer ile Mutfakta 05:45 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7