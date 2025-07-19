19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

19 Temmuz 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 02:50 Aldatmak 05:00 Bir Küçük Gün Işığı 07:00 Gençliğim Eyvah 09:00 Zembilli 12:00 Kirpi Sonic 14:00 Aile Saadeti 17:10 Sümela'nın Şifresi: Temel 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Dünya: Yeni Bir Başlangıç 22:00 Aile Saadeti 1 | 7

19 Temmuz 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Mira: Yıldızlar Savaşı 00:30 Ölüm Savaşçıları 02:00 Zalim İstanbul 04:00 Poyraz Karayel 06:15 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Kara Murat Devler Savaşıyor 14:45 Password 16:30 Kuralsız Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23:30 Çember: Kabus 2 | 7

19 Temmuz 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Çift Kişilik Oda 01:30 Aşk Mantık İntikam 03:45 İnadına Aşk 04:45 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:00 Kirli Sepeti 13:30 Yasak Elma 15:45 Çift Kişilik Oda 19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Olmadı Kaçarız 22:30 Ağlak Arif 3 | 7