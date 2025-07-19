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19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

19 Temmuz 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

02:50 Aldatmak

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

12:00 Kirpi Sonic

14:00 Aile Saadeti

17:10 Sümela'nın Şifresi: Temel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dünya: Yeni Bir Başlangıç

22:00 Aile Saadeti

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19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

19 Temmuz 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Mira: Yıldızlar Savaşı

00:30 Ölüm Savaşçıları

02:00 Zalim İstanbul

04:00 Poyraz Karayel

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Kara Murat Devler Savaşıyor

14:45 Password

16:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Kabus

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19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

19 Temmuz 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Çift Kişilik Oda

01:30 Aşk Mantık İntikam

03:45 İnadına Aşk

04:45 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:30 Yasak Elma

15:45 Çift Kişilik Oda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Olmadı Kaçarız

22:30 Ağlak Arif

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19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

19 Temmuz 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 

00:00 Eyvah Eyvah 2

01:30 Ay Lav Yu

04:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

08:00 Üç Gelin Altı Damat

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İnatçı

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Züğürt Ağa

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