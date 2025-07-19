19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 19 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
19 Temmuz 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aile Saadeti
02:50 Aldatmak
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
12:00 Kirpi Sonic
14:00 Aile Saadeti
17:10 Sümela'nın Şifresi: Temel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dünya: Yeni Bir Başlangıç
22:00 Aile Saadeti
19 Temmuz 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Mira: Yıldızlar Savaşı
00:30 Ölüm Savaşçıları
02:00 Zalim İstanbul
04:00 Poyraz Karayel
06:15 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kara Murat Devler Savaşıyor
14:45 Password
16:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Kabus
19 Temmuz 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Çift Kişilik Oda
01:30 Aşk Mantık İntikam
03:45 İnadına Aşk
04:45 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:30 Yasak Elma
15:45 Çift Kişilik Oda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Olmadı Kaçarız
22:30 Ağlak Arif
19 Temmuz 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Eyvah Eyvah 2
01:30 Ay Lav Yu
04:00 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
08:00 Üç Gelin Altı Damat
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İnatçı
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Züğürt Ağa