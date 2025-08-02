2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
2 Ağustos 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aile Saadeti
01:20 Sonsuz Aşk
03:20 Bir Gece Masalı
05:20 Ateş Kuşları
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
12:00 Orman Çocuğu
14:00 Güven Bana
16:00 Aile Saadeti
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard
22:20 Gece ve Gündüz
2 Ağustos 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Saklambaç
00:45 Pi'nin Yaşamı
01:30 Hava Operasyonu
02:30 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kara Murat Şövalyeye Karşı
14:45 Kara Murat Şövalyeye Karşı
16:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Mahalleden Arkadaşlar
22:15 Çiçero
2 Ağustos 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Benden Bu Kadar
01:45 Aşk Mantık İntikam
03:45 İnadına Aşk
04:45 Son Yaz
06:15 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ailenin Şerefi
22:45 Şevkat Yerimdar
2 Ağustos 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Görümce
02:00 Rüyanda Görürsün
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
08:00 Vurun Kahpeye
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Yıldızlar da Kayar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mutluluk Zamanı
2 Ağustos 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Acı Tatlı Ekşi
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Hanım Köylü
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Büyük Felaket
22:00 Büyük Felaket
2 Ağustos 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Leyla ile Mecnun
04:30 Seksenler
05:35 Hayallerinin Peşinde
06:20 Yedi Numara
07:55 Hayatımın Neşesi
10:30 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı
12:15 Yeşil Deniz
13:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:55 Kurt ve Aslan
19:00 Ana Haber
20:00 Pembe Panter 2
22:30 Savaş Gemisi
23:50 3'te 3
2 Ağustos 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye