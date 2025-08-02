2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

2 Ağustos 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 01:20 Sonsuz Aşk 03:20 Bir Gece Masalı 05:20 Ateş Kuşları 07:00 Gençliğim Eyvah 09:00 Zembilli 12:00 Orman Çocuğu 14:00 Güven Bana 16:00 Aile Saadeti 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Vanguard 22:20 Gece ve Gündüz 1 | 7

2 Ağustos 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Saklambaç 00:45 Pi'nin Yaşamı 01:30 Hava Operasyonu 02:30 Zalim İstanbul 04:45 Kuzey Güney 07:00 Yabancı Damat 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Kara Murat Şövalyeye Karşı 14:45 Kara Murat Şövalyeye Karşı 16:30 Kuralsız Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Mahalleden Arkadaşlar 22:15 Çiçero 2 | 7

2 Ağustos 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Benden Bu Kadar 01:45 Aşk Mantık İntikam 03:45 İnadına Aşk 04:45 Son Yaz 06:15 Karagül 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:00 Kirli Sepeti 13:00 Yasak Elma 16:15 Şevkat Yerimdar 19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Ailenin Şerefi 22:45 Şevkat Yerimdar 3 | 7

2 Ağustos 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Görümce 02:00 Rüyanda Görürsün 03:30 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 08:00 Vurun Kahpeye 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Yıldızlar da Kayar 15:30 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Mutluluk Zamanı 4 | 7

2 Ağustos 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Acı Tatlı Ekşi 01:30 Aramızda Kalsın 03:30 Kiralık Aşk 05:00 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Hanım Köylü 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Büyük Felaket 22:00 Büyük Felaket 5 | 7

2 Ağustos 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Gönül Dağı 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:50 Leyla ile Mecnun 04:30 Seksenler 05:35 Hayallerinin Peşinde 06:20 Yedi Numara 07:55 Hayatımın Neşesi 10:30 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı 12:15 Yeşil Deniz 13:50 Mehmed: Fetihler Sultanı 16:55 Kurt ve Aslan 19:00 Ana Haber 20:00 Pembe Panter 2 22:30 Savaş Gemisi 23:50 3'te 3 6 | 7