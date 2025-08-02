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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

2 Ağustos 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

01:20 Sonsuz Aşk

03:20 Bir Gece Masalı

05:20 Ateş Kuşları

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

12:00 Orman Çocuğu

14:00 Güven Bana

16:00 Aile Saadeti

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vanguard

22:20 Gece ve Gündüz

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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

2 Ağustos 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Saklambaç

00:45 Pi'nin Yaşamı

01:30 Hava Operasyonu

02:30 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Kara Murat Şövalyeye Karşı

14:45 Kara Murat Şövalyeye Karşı

16:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Mahalleden Arkadaşlar

22:15 Çiçero

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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

2 Ağustos 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Benden Bu Kadar

01:45 Aşk Mantık İntikam

03:45 İnadına Aşk

04:45 Son Yaz

06:15 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ailenin Şerefi

22:45 Şevkat Yerimdar

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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

2 Ağustos 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Görümce

02:00 Rüyanda Görürsün

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

08:00 Vurun Kahpeye

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Yıldızlar da Kayar

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mutluluk Zamanı

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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

2 Ağustos 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Acı Tatlı Ekşi

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Hanım Köylü

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Büyük Felaket

22:00 Büyük Felaket

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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

2 Ağustos 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Leyla ile Mecnun

04:30 Seksenler

05:35 Hayallerinin Peşinde

06:20 Yedi Numara

07:55 Hayatımın Neşesi

10:30 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı

12:15 Yeşil Deniz

13:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:55 Kurt ve Aslan

19:00 Ana Haber

20:00 Pembe Panter 2

22:30 Savaş Gemisi

23:50 3'te 3

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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

2 Ağustos 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

15:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
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