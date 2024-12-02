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  4. 2 Aralık 2024 Pazartesi yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi filmler, diziler ve programlar var?

2 Aralık 2024 Pazartesi yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi filmler, diziler ve programlar var?

2 Aralık 2024 tarihinde televizyon ekranlarını izleyerek film keyfi yapmak isteyenler için ATV ve Star TV ekranlarında farklı seçenekler yer alırken, B-NOW'da 'Kızıl Goncalar' ve Show TV'de ise 'Kalpazan' dizileri yeni bölümleriyle ekranda olacak. Televizyon kanallarının günün yayın akışına dair detayları şu şekilde sıralanıyor...

2 Aralık Pazartesi KANAL D yayın akışında hangi programlar var?

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Annem Ankara

1 | 7

2 Aralık Pazartesi NOW yayın akışında hangi programlar var?

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Aşk Evlilik Boşanma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:00 Aşk Evlilik Boşanma

2 | 7

2 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışında hangi programlar var?

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

3 | 7

2 Aralık Pazartesi TRT1 yayın akışında hangi programlar var?

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Teşkilat

4 | 7