2 Aralık 2024 Pazartesi yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi filmler, diziler ve programlar var?
2 Aralık 2024 tarihinde televizyon ekranlarını izleyerek film keyfi yapmak isteyenler için ATV ve Star TV ekranlarında farklı seçenekler yer alırken, B-NOW'da 'Kızıl Goncalar' ve Show TV'de ise 'Kalpazan' dizileri yeni bölümleriyle ekranda olacak. Televizyon kanallarının günün yayın akışına dair detayları şu şekilde sıralanıyor...
2 Aralık Pazartesi KANAL D yayın akışında hangi programlar var?
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Uzak Şehir
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
2 Aralık Pazartesi NOW yayın akışında hangi programlar var?
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:00 Aşk Evlilik Boşanma
2 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışında hangi programlar var?
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
2 Aralık Pazartesi TRT1 yayın akışında hangi programlar var?
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Teşkilat