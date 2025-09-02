2 EYLÜL 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

2 Eylül 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 00:20 Mutlu Aile Defteri 03:00 Kardeşlerim 05:00 Ateş Kuşları 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Aile Saadeti 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Gözleri KaraDeniz 22:30 Gözleri KaraDeniz 1 | 7

2 Eylül 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Eşref Rüya 01:45 Poyraz Karayel 04:00 Kuzey Güney 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 İnek Şaban 21:45 İnek Şaban 23:45 Eşref Rüya 2 | 7

2 Eylül 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Transfer Dosyası 01:30 İlk Buluşma 03:00 Her Yerde Sen 04:00 Son Yaz 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Çakallarla Dans 6 22:30 Çakallarla Dans 6 3 | 7

2 Eylül 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Ay Lav Yu 00:45 Aşk Mevsimi 03:00 Ay Lav Yu 04:30 Gelin Evi 06:00 Güzel Günler 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Ya Sonra 4 | 7

2 Eylül 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Hayat Öpücüğü 02:00 Kral Kaybederse 04:00 Dürüye'nin Güğümleri 05:30 Kiralık Aşk 07:00 İstanbullu Gelin 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 17:15 Kiralık Aşk 19:00 Star Haber 20:00 Kral Kaybederse 22:45 Rina 5 | 7

2 Eylül 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Muhteşem Yedili 01:30 Leyla ile Mecnun 04:20 Seksenler 05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:15 Kara Tahta 08:50 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 10:30 Kendi Düşen Ağlamaz 13:30 Seksenler 15:55 Teşkilat 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Geleceğin Savaşı 6 | 7