2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

2 Haziran 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 20.00 Timsahlar Cehennemi 21.50 Kayıp Şehir 23.20 Bir Gece Masalı 1 | 7

2 Haziran 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 13.30 Gelinim Mutfakta 16.30 Aşk-ı Memnu 20.00 Uzak Şehir 2 | 7

2 Haziran 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12.30 Yasak Elma 14.00 En Hamarat Benim 16.45 Karagöl 20.00 Recep İvedik 3 22.00 Çift Kişilik Oda 3 | 7