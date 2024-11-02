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  4. 2 KASIM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

2 KASIM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Kasım 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Kasım 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

2 Kasım 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

11:00 Bir Gece Masalı

14:40 Çakallarla Dans 5

16:40 Pi'nin Yaşamı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Suikast Treni

22:40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç

1 | 7

2 Kasım 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 İnci Taneleri

02:45 Güllerin Savaşı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yalan

16:00 İnci Taneleri

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

2 | 7

2 Kasım 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

01:30 Yabani

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Şahane Hayatım

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

11:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

15:15 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

3 | 7

2 Kasım 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

05:00 Deha

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Kalpazan

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kalpazan

4 | 7