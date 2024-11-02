2 KASIM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Kasım 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Kasım 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
2 Kasım 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
11:00 Bir Gece Masalı
14:40 Çakallarla Dans 5
16:40 Pi'nin Yaşamı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Suikast Treni
22:40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç
2 Kasım 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 İnci Taneleri
02:45 Güllerin Savaşı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yalan
16:00 İnci Taneleri
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
2 Kasım 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
01:30 Yabani
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Şahane Hayatım
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
15:15 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
2 Kasım 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
05:00 Deha
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Kalpazan
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kalpazan