2 Mayıs 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:40 Kuruluş Osman 05:30 Hercai 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Sustalı Ceylan 1 | 7

2 Mayıs 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Arka Sokaklar 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 2 | 7

2 Mayıs 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:30 Şahane Hayatım 03:45 Her Yerde Sen 06:00 Kefaret 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Hudutsuz Sevda 13:30 En Hamarat Benim 16:45 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Bursa Bülbülü 22:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:45 Orta Sayfa 3 | 7