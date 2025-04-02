2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Nisan 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
2 Nisan 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:50 Kardelenler
05:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Derbi Günü
20:45 Fenerbahçe - Galatasaray
22:50 Kuruluş Osman
2 Nisan 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:30 Tehlike Bölgesi
02:45 Yargı
04:45 Kuzey Güney
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
2 Nisan 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:45 Şahane Hayatım
03:00 Son Yaz
05:45 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
2 Nisan 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:45 Bahar
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:45 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show