2 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

2 Ocak 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:00 Belalı Tanık 2 03:00 Aldatmak 05:40 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel 22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi 1 | 7

2 Ocak 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Zalim İstanbul 04:30 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Regaib Gecesi Özel 21:15 İnci Taneleri 2 | 7

2 Ocak 2024 Perşembe NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?) 02:15 Ruhun Duymaz 04:15 Bay Yanlış 05:30 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Kızıl Goncalar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda 23:15 Yabani 3 | 7