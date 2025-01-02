2 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Ocak 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Ocak 2025 Perşembe TV yayın akışı, bu akşamki diziler ve kanallardaki yılbaşı özel programları...
2 Ocak 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:00 Belalı Tanık 2
03:00 Aldatmak
05:40 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel
22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
2 Ocak 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Regaib Gecesi Özel
21:15 İnci Taneleri
2 Ocak 2024 Perşembe NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?)
02:15 Ruhun Duymaz
04:15 Bay Yanlış
05:30 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:15 Yabani
2 Ocak 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Şendul Şaban
04:15 Çarıklı Milyoner
06:45 Deha
09:45 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ay Lav Yu
22:00 Nasipse Olur