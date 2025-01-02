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2 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Ocak 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Ocak 2025 Perşembe TV yayın akışı, bu akşamki diziler ve kanallardaki yılbaşı özel programları...

2 Ocak 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:00 Belalı Tanık 2

03:00 Aldatmak

05:40 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel

22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

1 | 7

2 Ocak 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Regaib Gecesi Özel

21:15 İnci Taneleri

2 | 7

2 Ocak 2024 Perşembe NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?)

02:15 Ruhun Duymaz

04:15 Bay Yanlış

05:30 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:15 Yabani

3 | 7

2 Ocak 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Şendul Şaban

04:15 Çarıklı Milyoner

06:45 Deha

09:45 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ay Lav Yu

22:00 Nasipse Olur

4 | 7