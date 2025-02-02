2 ŞUBAT 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Şubat 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Şubat 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
2 Şubat 2025 Pazar Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Başka Bir Gün
02:30 Zembilli
05:00 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Başka Bir Gün
14:45 Bir Gece Masalı
16:00 Can Borcu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
22:30 Kardelenler
2 Şubat 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Siyah Beyaz Aşk
03:45 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 İnci Taneleri
2 Şubat 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
02:00 Hudutsuz Sevda
04:30 Adım Farah
06:00 Şahane Hayatım
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Şakir Paşa Ailesi
15:30 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
23:15 Kızıl Goncalar
2 Şubat 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Sandık Kokusu
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha