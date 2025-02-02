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2 ŞUBAT 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Şubat 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Şubat 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

2 Şubat 2025 Pazar Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Başka Bir Gün

02:30 Zembilli

05:00 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Başka Bir Gün

14:45 Bir Gece Masalı

16:00 Can Borcu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

22:30 Kardelenler

1 | 7

2 Şubat 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Siyah Beyaz Aşk

03:45 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 İnci Taneleri

2 | 7

2 Şubat 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

02:00 Hudutsuz Sevda

04:30 Adım Farah

06:00 Şahane Hayatım

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Şakir Paşa Ailesi

15:30 Kızıl Goncalar

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:15 Kızıl Goncalar

3 | 7

2 Şubat 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Sandık Kokusu

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

4 | 7