2 ŞUBAT 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

2 Şubat 2025 Pazar Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Başka Bir Gün 02:30 Zembilli 05:00 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:20 Dizi TV 12:10 Başka Bir Gün 14:45 Bir Gece Masalı 16:00 Can Borcu 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kardelenler 22:30 Kardelenler 1 | 7

2 Şubat 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Siyah Beyaz Aşk 03:45 Müzik Arası 05:00 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13:45 Arda ile Omuz Omuza 14:45 Arka Sokaklar 16:30 Annem Ankara 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 İnci Taneleri 2 | 7

2 Şubat 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:00 Hudutsuz Sevda 04:30 Adım Farah 06:00 Şahane Hayatım 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi 13:00 Şakir Paşa Ailesi 15:30 Kızıl Goncalar 16:30 Hudutsuz Sevda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Şakir Paşa Ailesi 23:15 Kızıl Goncalar 3 | 7