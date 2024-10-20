20 EKİM 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

20 Ekim 2024 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:30 Bir Gece Masalı 03:00 Ateş Kuşları 05:50 Kalp Yarası 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:30 Dizi TV 12:30 Karadut 16:00 Terminatör 2 : Mahşer Günü 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

20 Ekim 2024 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Arka Sokaklar 03:15 Güllerin Savaşı 05:15 Müzik Arası 07:00 Yabancı Damat 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13:45 Arda ile Omuz Omuza 14:45 İnci Taneleri 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 5. Dalga 2 | 7

20 Ekim 2024 Pazar NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 00:15 Gizli Bahçe 02:45 Gizli Bahçe 04:45 Kefaret 06:00 Şahane Hayatım 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi 13:00 Gizli Bahçe 15:45 Kızıl Goncalar 16:45 Hudutsuz Sevda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Kirli Sepeti 23:45 Kızıl Goncalar 3 | 7