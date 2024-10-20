20 EKİM 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Ekim 2024 Pazar 18 Ekim 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
20 Ekim 2024 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:30 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Karadut
16:00 Terminatör 2 : Mahşer Günü
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20 Ekim 2024 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Arka Sokaklar
03:15 Güllerin Savaşı
05:15 Müzik Arası
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 5. Dalga
20 Ekim 2024 Pazar NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Gizli Bahçe
02:45 Gizli Bahçe
04:45 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Gizli Bahçe
15:45 Kızıl Goncalar
16:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Kızıl Goncalar
20 Ekim 2024 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:30 Siyah Kalp
05:00 Sandık Kokusu
07:30 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha