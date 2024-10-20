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20 EKİM 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Ekim 2024 Pazar 18 Ekim 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

20 Ekim 2024 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:30 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Karadut

16:00 Terminatör 2 : Mahşer Günü

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 | 7

20 Ekim 2024 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Arka Sokaklar

03:15 Güllerin Savaşı

05:15 Müzik Arası

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 5. Dalga

2 | 7

20 Ekim 2024 Pazar NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Gizli Bahçe

02:45 Gizli Bahçe

04:45 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Gizli Bahçe

15:45 Kızıl Goncalar

16:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti 

23:45 Kızıl Goncalar

3 | 7

20 Ekim 2024 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:30 Siyah Kalp

05:00 Sandık Kokusu

07:30 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

4 | 7