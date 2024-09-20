20 EYLÜL 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Eylül 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Eylül 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
20 Eylül 2024 Cuma ATV yayın akışı
00:20 Safir
03:00 Tatar Ramazan
05:00 Benim İçin Üzülme
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
20 Eylül 2024 Cuma KANAL D yayın akışı
01:45 Güneşi Beklerken
04:15 Poyraz Karayel
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20 Eylül 2024 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı
01:30 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar
04:15 Yasak Elma - Tekrar
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce - Tekrar
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kötü Kan - Tekrar
13:30 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kötü Kan
23:15 Yabani - Tekrar
20 Eylül 2024 Cuma SHOW TV yayın akışı
02:15 Sandık Kokusu
06:00 Yeni Gelin
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti