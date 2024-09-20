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  4. 20 EYLÜL 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

20 EYLÜL 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Eylül 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Eylül 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

20 Eylül 2024 Cuma ATV yayın akışı

00:20 Safir

03:00 Tatar Ramazan

05:00 Benim İçin Üzülme

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

1 | 7

20 Eylül 2024 Cuma KANAL D yayın akışı

01:45 Güneşi Beklerken

04:15 Poyraz Karayel

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

2 | 7

20 Eylül 2024 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı

01:30 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar

04:15 Yasak Elma - Tekrar

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce - Tekrar

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kötü Kan - Tekrar

13:30 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Kötü Kan

23:15 Yabani - Tekrar

3 | 7

20 Eylül 2024 Cuma SHOW TV yayın akışı

02:15 Sandık Kokusu

06:00 Yeni Gelin

08:00 Ebru & Murat Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

4 | 7