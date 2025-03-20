20 MART 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Mart 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Mart 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
20 Mart 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Başka Bir Gün
03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 ATV Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
20 Mart 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
20 Mart 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:45 Bay Yanlış
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
20 Mart 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp