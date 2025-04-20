20 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

20 Nisan 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 10.00 Nihat Hatipoglu ile Kur’an ve Sünnet 12:10 Sustalı Ceylan 15:30 Can Borcu 20.00 Kardelenler 1 | 7

20 Nisan 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13.45 Arda ile Omuz Omuza 14.45 Arka Sokaklar 16.30 Uzak Şehir 20.00 Eşref Rüya 23.00 İnci Taneleri 2 | 7

20 Nisan 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Ekonomi Arası 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 13.00 Kızıl Goncalar 15.45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet… 16.30 Hudutsuz Sevda 20.00 Şakir Paşa Ailesi 22.45 Kızıl Goncalar 3 | 7