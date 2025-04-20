  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 20 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

20 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Nisan 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Nisan 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
20 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

20 Nisan 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

10.00 Nihat Hatipoglu ile Kur’an ve Sünnet

12:10 Sustalı Ceylan

15:30 Can Borcu

20.00 Kardelenler

1 | 7
20 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

20 Nisan 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Arka Sokaklar

16.30 Uzak Şehir

20.00 Eşref Rüya

23.00 İnci Taneleri

2 | 7
20 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

20 Nisan 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kızıl Goncalar

15.45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…

16.30 Hudutsuz Sevda

20.00 Şakir Paşa Ailesi

22.45 Kızıl Goncalar

3 | 7
20 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

20 Nisan 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00  Siyah Kalp

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

14.30 Deha

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deha

4 | 7