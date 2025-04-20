20 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 20 Nisan 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 20 Nisan 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
20 Nisan 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
10.00 Nihat Hatipoglu ile Kur’an ve Sünnet
12:10 Sustalı Ceylan
15:30 Can Borcu
20.00 Kardelenler
20 Nisan 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Arka Sokaklar
16.30 Uzak Şehir
20.00 Eşref Rüya
23.00 İnci Taneleri
20 Nisan 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kızıl Goncalar
15.45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…
16.30 Hudutsuz Sevda
20.00 Şakir Paşa Ailesi
22.45 Kızıl Goncalar
20 Nisan 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Siyah Kalp
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Köşeyi Dönen Adam
14.30 Deha
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deha