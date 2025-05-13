2024 yılı verileri açıklandı: Doğurganlık hızının en yüksek ve düşük olduğu iller belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, toplam doğurganlık hızı ise 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine devam etti. Toplam doğurganlık hızı geçen sene 1,48 çocuk olurken; doğurganlık hızının en düşük ve yüksek olduğu iller de belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, toplam doğurganlık hızı son sekiz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti. Son 11 senedir toplam doğurganlık hızındaki düşme eğilimi de sürüyor.
Bunun yanında, doğurganlık hızının en düşük ve yüksek olduğu iller de belli oldu.
İşte TÜİK'in açıkladığı 2024 yılı (TÜİK), doğum istatistiklerine göre, toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu 10 il şöyle...
10- Gaziantep
2,11 çocuk
9- Batman
2,12 çocuk