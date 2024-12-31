2024 yılının en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu

2024 yılı, televizyon dünyasında dikkat çeken birçok yapımın ekrana geldiği bir yıl oldu. Kore ve Lübnan uyarlamalarıyla dikkat çeken dramalardan, gerçek hikayelerden esinlenen yapımlara kadar birçok dizi, reyting yarışında öne çıktı. 1 | 12

Bahar, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir gibi yapımlar, yüksek reyting ortalamalarıyla yıl boyunca en çok izlenen diziler arasında yer aldı. Bu diziler, sürükleyici senaryoları ve güçlü oyuncu kadrolarıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü. 2024 yılının en çok izlenen televizyon dizileri hangileri oldu? 2024 yılının en çok izlenen televizyon dizilerinin reytingleri... 2 | 12

10. Yargı

5,77 reyting Bu yıl final sezonuyla ekranlara gelen Yargı son 18 bölümünde 5,77 reyting ortalamasıyla listenin son basamağını oluşturdu. Yayın hayatına 19 Eylül 2021 tarihinde başlayan dizi, 88. bölümünde 6,85 reytingle en yüksek seviyesine ulaştı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nu Aşk 101 dizisinden sonra tekrardan bir araya getiren dizi, idealist bir savcı olan Ilgaz ile dediğim dedik avukat Ceylin'in birbirlerinin hayatını etkileyen cinayet vakası sonrası gelişen ilişkilerine odaklanıyor. 3 | 12