2024 yılının en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu
2024 yılı, televizyon dünyasında reytingleri alt üst eden birçok diziye ev sahipliği yaptı. Bahar, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir gibi yapımlar, yüksek reyting ortalamalarıyla dikkat çekerek yılın en çok izlenen dizileri arasında yer aldı. Peki 2024 yılının en çok izlenen televizyon dizileri hangileri oldu? Reytinglerde hangi yapımlar öne çıktı?
2024 yılı, televizyon dünyasında dikkat çeken birçok yapımın ekrana geldiği bir yıl oldu. Kore ve Lübnan uyarlamalarıyla dikkat çeken dramalardan, gerçek hikayelerden esinlenen yapımlara kadar birçok dizi, reyting yarışında öne çıktı.
Bahar, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir gibi yapımlar, yüksek reyting ortalamalarıyla yıl boyunca en çok izlenen diziler arasında yer aldı. Bu diziler, sürükleyici senaryoları ve güçlü oyuncu kadrolarıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü. 2024 yılının en çok izlenen televizyon dizileri hangileri oldu? 2024 yılının en çok izlenen televizyon dizilerinin reytingleri...
10. Yargı
5,77 reyting
Bu yıl final sezonuyla ekranlara gelen Yargı son 18 bölümünde 5,77 reyting ortalamasıyla listenin son basamağını oluşturdu. Yayın hayatına 19 Eylül 2021 tarihinde başlayan dizi, 88. bölümünde 6,85 reytingle en yüksek seviyesine ulaştı.
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nu Aşk 101 dizisinden sonra tekrardan bir araya getiren dizi, idealist bir savcı olan Ilgaz ile dediğim dedik avukat Ceylin'in birbirlerinin hayatını etkileyen cinayet vakası sonrası gelişen ilişkilerine odaklanıyor.
9. Teşkilat
6,33 reyting
Önceki yılların aksine 2024'e sakin bir giriş yapan Teşkilat sezonun ikinci yarısında Tolga Sarıtaş'ın başrolü devralmasıyla birlikte performansını artırarak 6,33 reyting ortalamasına ulaştı. Yayın hayatına 7 Mart 2021 tarihinde başlayan dizi yılın en yüksek seviyesine 17 Kasım'da yayınlanan 124. bölümünde 9,24 reytingle ulaştı.
Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat ikilisini Söz dizisinden sonra tekrardan buluşturan dizi, istihbarat teşkilatında çalışan isimsiz kahramanların hikayelerini anlatıyor.