2024'ün en iyi turizm ekonomisine sahip 10 ülkesi

Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (TTDI), en iyi turizm ekonomisine sahip 10 ülkesini açıkladı. Ünlü ekonomi dergisi Forbes'da yayınlanan rapor, ülkelerin turizm sektörlerine odaklandı. Rapor, havaalanları, karada ulaşım ve limanlar, doğal ve kültürel kaynaklar, emniyet ve güvenlik, fiyat rekabeti ve destinasyonların turizme açıklığı gibi faktörleri içerdi.

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