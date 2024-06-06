2024'ün en iyi turizm ekonomisine sahip 10 ülkesi
ABD'nin önde gelen ekonomi dergisi Forbes, Dünya Ekonomik Forumu'nun "2024'ün en iyi turizm ekonomisine sahip 10 ülkesi" raporunu yayınladı. Raporda yer alan listeye Avrupa'dan 6 ülke girerken, Paris'in Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olması sebebiyle bu yaz ziyaretçi akınına uğrayacağı belirtildi.
Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (TTDI), en iyi turizm ekonomisine sahip 10 ülkesini açıkladı. Ünlü ekonomi dergisi Forbes'da yayınlanan rapor, ülkelerin turizm sektörlerine odaklandı. Rapor, havaalanları, karada ulaşım ve limanlar, doğal ve kültürel kaynaklar, emniyet ve güvenlik, fiyat rekabeti ve destinasyonların turizme açıklığı gibi faktörleri içerdi.
29. Türkiye
ABD, yetersiz kaldığı alanlar arasında fiyat rekabeti (115. sırada) ile emniyet ve güvenlik (77. sırada) olmasına rağmen ilk sıraya yerleşti. Malezya fiyat rekabetçiliğinde, Singapur ise emniyet ve güvenlikte ilk sırada yer aldı. Raporda Türkiye ise 29'uncu sırada listelendi.