2025 Spotify yıllık özet açıklandı mı? Spotify Wrapped 2025 ne zaman açıklanacak?

Spotify Wrapped nedir?

Spotify Wrapped, her yılın sonunda popüler müzik ve podcast yayın platformu Spotify'ın kullanıcıları için hazırladığı kişiselleştirilmiş bir özet raporudur.

Bu rapor, o yıl boyunca platformda dinlediğiniz müzik ve podcast verilerini analiz ederek size özel istatistikler ve eğilimler sunar.