2025'in ilk dakikalarında geçerli oldu! Yeni yılın ilk zamlı ürünleri hangileri?
2025 yılının ilk dakikaları itibarıyla bazı ürün ve hizmetlere zam geldi. Benzinden, pasaport ve ehliyet harçlarına, plastik poşetten, yurt dışından getirilen telefon harcına kadar birçok ürün ve hizmete zamlı tarife yansıdı. İşte 2025'in ilk zamlı ürünleri ve yeni yılın ilk dakikalarından itibaren geçerli olan zamlar...
1- Benzin, Motorin ve LPG'ye zam
Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren benzin, motorin ve LPG'ye yapılan zam geçerli oldu.
Benzinin mevcut ÖTV tutarı 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10,59 TL’den 11.22 TL’ye, LPG’nin ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye yükseldi. Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu.
2- Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam
Bir zam da MTV'ye geldi. MTV oranları yüzde 43,93 artırıldı. Zamla birlikte 2024 yılında 2 bin 343 TL olan bir aracın MTV'si 2025'te 3 bin 372 TL'ye çıktı. Böylece en düşük MTV 499 lira, en yüksek MTV ise 230 bin liraya yükseldi.
3- Kira, arızi ve değer artışı kazançlarına zam
Yeni yılla birlikte kira gelirleri için uygulanan vergi muafiyeti tutarı, 33 bin TL'den 47 bin TL'ye yükseltildi. Değer artış kazançlarındaki istisna tutarı ise 120 bin TL'ye çıkarılırken, arızi kazançlar için belirlenen muafiyet tutarı da 200 bin TL'den 280 bin TL'ye yükseltildi.
4- Yol ve yemek ücretlerine zam
Bu zamla birlikte günlük yemek parası istisnası 170 TL'den 240 TL'ye, yol parası istisnası ise 88 TL'den 126 TL'ye çıkarıldı. Çalışanlar için aylık 6 bin 240 TL yemek ve 3 bin 276 TL yol parası, vergiden muaf olarak ödenecek.