2025'in ilk dakikalarında geçerli oldu! Yeni yılın ilk zamlı ürünleri hangileri?

1- Benzin, Motorin ve LPG'ye zam Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren benzin, motorin ve LPG'ye yapılan zam geçerli oldu. Benzinin mevcut ÖTV tutarı 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10,59 TL’den 11.22 TL’ye, LPG’nin ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye yükseldi. Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu. 1 | 7

2- Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam Bir zam da MTV'ye geldi. MTV oranları yüzde 43,93 artırıldı. Zamla birlikte 2024 yılında 2 bin 343 TL olan bir aracın MTV'si 2025'te 3 bin 372 TL'ye çıktı. Böylece en düşük MTV 499 lira, en yüksek MTV ise 230 bin liraya yükseldi. 2 | 7

3- Kira, arızi ve değer artışı kazançlarına zam Yeni yılla birlikte kira gelirleri için uygulanan vergi muafiyeti tutarı, 33 bin TL'den 47 bin TL'ye yükseltildi. Değer artış kazançlarındaki istisna tutarı ise 120 bin TL'ye çıkarılırken, arızi kazançlar için belirlenen muafiyet tutarı da 200 bin TL'den 280 bin TL'ye yükseltildi. 3 | 7