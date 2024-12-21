21 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Aralık 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Aralık 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
21 Aralık 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Kuruluş Osman
13:40 Alfa Kurt
15:40 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:30 Can Borcu
21 Aralık 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
21 Aralık 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
01:30 Şakir Paşa Ailesi
03:15 Ruhun Duymaz
05:30 Senden Daha Güzel
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Şakir Paşa Ailesi
14:00 Kızıl Goncalar
17:00 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şevkat Yerimdar Özel
20:30 Türkiye'nin Doğal Güzellikleri
20:51 Obeziteyle Mücadele
21:09 Hayatım Tehlikede
21:26 Deprem Sonrası ilk 6 saat
21:31 Sıfır Atık
21:50 Su Eksikliği
22:08 Deprem Sonrası ilk 6 saat
22:13 Medya okur yazarlığı
22:32 Dezenformasyon
23:15 Deprem Sonrası ilk 6 saat
23:21 Şakir Paşa Ailesi
21 Aralık 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Siyah Kalp
04:45Bahar
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha