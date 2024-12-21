21 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

21 Aralık 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Kuruluş Osman 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Akıncı 10:20 Kuruluş Osman 13:40 Alfa Kurt 15:40 Bir Gece Masalı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 22:30 Can Borcu 1 | 7

21 Aralık 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Annem Ankara 02:30 Zalim İstanbul 04:30 Taş Kağıt Makas 07:00 Afili Aşk 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Arka Sokaklar 16:00 Uzak Şehir 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yalan 2 | 7

21 Aralık 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:30 Şakir Paşa Ailesi 03:15 Ruhun Duymaz 05:30 Senden Daha Güzel 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 13:00 Şakir Paşa Ailesi 14:00 Kızıl Goncalar 17:00 Şakir Paşa Ailesi 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Şevkat Yerimdar Özel 20:30 Türkiye'nin Doğal Güzellikleri 20:51 Obeziteyle Mücadele 21:09 Hayatım Tehlikede 21:26 Deprem Sonrası ilk 6 saat 21:31 Sıfır Atık 21:50 Su Eksikliği 22:08 Deprem Sonrası ilk 6 saat 22:13 Medya okur yazarlığı 22:32 Dezenformasyon 23:15 Deprem Sonrası ilk 6 saat 23:21 Şakir Paşa Ailesi 3 | 7