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  4. 21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Eylül 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

21 Eylül 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Safir

05:30 Tatar Ramazan

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Windstorm 3

12:00 Akıncı - Çizgi Dizi

12:20 Akıncı - Çizgi Dizi

13:00 Şangay Şövalyeleri

15:00 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber Bülteni

20:00 Kör Nokta

22:35 Kör Nokta

1 | 7

21 Eylül 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Taş Kağıt Makas

02:45 Güneşi Beklerken

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yumurcak Veda

15:45 Taş Kağıt Makas

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

2 | 7

21 Eylül 2024 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

02:15 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar

04:45 Yasak Elma - Tekrar

06:00 Şahane Hayatım - Tekrar

08:30 Ezgi Gözeger İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar

13:45 Yabani - Tekrar

16:30 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Haftasonu

20:00 Yabani

23:30 Kirli Sepeti - Tekrar

3 | 7

21 Eylül 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Siyah Kalp

05:00 Yeni Gelin

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:00 Sandık Kokusu

4 | 7