21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Eylül 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

21 Eylül 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Safir 05:30 Tatar Ramazan 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Windstorm 3 12:00 Akıncı - Çizgi Dizi 12:20 Akıncı - Çizgi Dizi 13:00 Şangay Şövalyeleri 15:00 Bir Gece Masalı 19:00 atv Ana Haber Bülteni 20:00 Kör Nokta 22:35 Kör Nokta 1 | 7

21 Eylül 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Taş Kağıt Makas 02:45 Güneşi Beklerken 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Yabancı Damat 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Yumurcak Veda 15:45 Taş Kağıt Makas 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yalan 2 | 7

21 Eylül 2024 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:15 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar 04:45 Yasak Elma - Tekrar 06:00 Şahane Hayatım - Tekrar 08:30 Ezgi Gözeger İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar 13:45 Yabani - Tekrar 16:30 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Haftasonu 20:00 Yabani 23:30 Kirli Sepeti - Tekrar 3 | 7