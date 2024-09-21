21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Eylül 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
21 Eylül 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Safir
05:30 Tatar Ramazan
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Windstorm 3
12:00 Akıncı - Çizgi Dizi
12:20 Akıncı - Çizgi Dizi
13:00 Şangay Şövalyeleri
15:00 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber Bülteni
20:00 Kör Nokta
22:35 Kör Nokta
21 Eylül 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Güneşi Beklerken
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yumurcak Veda
15:45 Taş Kağıt Makas
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
21 Eylül 2024 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
02:15 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar
04:45 Yasak Elma - Tekrar
06:00 Şahane Hayatım - Tekrar
08:30 Ezgi Gözeger İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar
13:45 Yabani - Tekrar
16:30 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Haftasonu
20:00 Yabani
23:30 Kirli Sepeti - Tekrar
21 Eylül 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Siyah Kalp
05:00 Yeni Gelin
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:00 Sandık Kokusu