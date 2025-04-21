21 NİSAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

21 Nisan 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Eron’da 20.00 Jurassic World: Hakimiyet 1 | 6

21 Nisan 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 11.05 Yaprak Dökümü 13.30 Gelinim Mutfakta 16.45 Arka Sokaklar 20.00 Uzak Şehir 20.00 Eşref Rüya 2 | 6

21 Nisan 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet… 13.30 En Hamarat Benim 20.00 Kızıl Goncalar 3 | 6