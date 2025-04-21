21 NİSAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Nisan 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
21 Nisan 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Eron’da
20.00 Jurassic World: Hakimiyet
21 Nisan 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
11.05 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
20.00 Uzak Şehir
20.00 Eşref Rüya
21 Nisan 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…
13.30 En Hamarat Benim
20.00 Kızıl Goncalar
21 Nisan 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Bu Sabah
10.00 Deha
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Bahar