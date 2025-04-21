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21 NİSAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Nisan 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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21 NİSAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

21 Nisan 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Eron’da

20.00 Jurassic World: Hakimiyet

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21 NİSAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

21 Nisan 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

11.05 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

20.00 Uzak Şehir

20.00 Eşref Rüya

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21 NİSAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

21 Nisan 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…

13.30 En Hamarat Benim

20.00 Kızıl Goncalar

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21 NİSAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

21 Nisan 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Bu Sabah

10.00 Deha

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Bahar

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