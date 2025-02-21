21 ŞUBAT 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 21 Şubat 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 21 Şubat 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
21 Şubat 2025 Cuma yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Başka Bir Gün
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Kardelenler
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
21 Şubat 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Uzak Şehir
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
21 Şubat 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
02:30 Her Yerde Sen
04:30 Memet Özer ile Mutfakta
05:45 Yaz Şarkısı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yaşam Koçu
22:00 Şakir Paşa Ailesi
23:45 Orta Sayfa
21 Şubat 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti