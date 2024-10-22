22 EKİM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Ekim 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Ekim 2024 Salı TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
22 Ekim 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
22 Ekim 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:15 Borç Harç
22 Ekim 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:15 Gizli Bahçe
02:45 Gizli Bahçe
04:45 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Gizli Bahçe
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Gizli Bahçe
22:15 Gizli Bahçe
22 Ekim 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:45 Kalpazan
03:00 Deha
05:00 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:00 Gelin Evi
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar