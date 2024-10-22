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  4. 22 EKİM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

22 EKİM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Ekim 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Ekim 2024 Salı TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

22 Ekim 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

1 | 7

22 Ekim 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:15 Borç Harç

2 | 7

22 Ekim 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:15 Gizli Bahçe

02:45 Gizli Bahçe

04:45 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Gizli Bahçe

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Gizli Bahçe

22:15 Gizli Bahçe

3 | 7

22 Ekim 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:45 Kalpazan

03:00 Deha

05:00 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:00 Gelin Evi

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

4 | 7