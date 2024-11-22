22 KASIM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Kasım 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Kasım 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
22 Kasım 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Aldatmak
04:20 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22 Kasım 2024 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Annem Ankara
02:30 Güllerin Savaşı
04:15 Poyraz Karayel
06:30 Annem Ankara
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
22 Kasım 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
02:30 Aşk Evlilik Boşanma
05:00 Kefaret
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:30 Orta Sayfa
22 Kasım 2024 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:00 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti