22 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

22 Mayıs 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Can Borcu 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Mükemmel Aile 21:50 Bay ve Bayan Smith 1 | 7

22 Mayıs 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Dizi 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 Dizi 2 | 7

22 Mayıs 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:15 Hudutsuz Sevda 03:15 Adım Farah 04:15 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:45 En Hamarat Benim 16:45 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Çift Kişilik Oda 22:00 Çift Kişilik Oda 3 | 7