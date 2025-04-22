22 NİSAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

22 Nisan 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:00 Can Borcu 05:00 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:45 Kupa Günlüğü 20:30 T. Konyaspor - Galatasaray 22:45 Bir Gece Masalı 1 | 7

22 Nisan 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Arka Sokaklar 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 22:45 Kurtuluş Günü 2 | 7

22 Nisan 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Hudutsuz Sevda 02:30 Şahane Hayatım 03:30 Son Yaz 06:00 Kefaret 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Eski Köye Yeni Adet 22:15 İnek Şaban 3 | 7