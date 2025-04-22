22 NİSAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Nisan 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
22 Nisan 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:00 Can Borcu
05:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 T. Konyaspor - Galatasaray
22:45 Bir Gece Masalı
22 Nisan 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Kurtuluş Günü
22 Nisan 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Hudutsuz Sevda
02:30 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Eski Köye Yeni Adet
22:15 İnek Şaban
22 Nisan 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:15 Deha
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar