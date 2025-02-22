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22 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Şubat 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Şubat 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

22 Şubat 2025 Cumartesi yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Can Borcu

03:00 Başka Bir Gün

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Bir Gece Masalı

16:00 Kardelenler

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

1 | 7

22 Şubat 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 İnci Taneleri

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

07:00 İkizler Memo-Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

22:30 Piyasa

2 | 7

22 Şubat 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Yaşam Koçu

03:30 Her Yerde Sen

06:00 Yaz Şarkısı

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

15:45 Kızıl Goncalar

16:45 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:00 Şakir Paşa Ailesi

3 | 7

22 Şubat 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

4 | 7