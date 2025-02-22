22 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

22 Şubat 2025 Cumartesi yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Can Borcu 03:00 Başka Bir Gün 05:30 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Zembilli 13:00 Bir Gece Masalı 16:00 Kardelenler 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 1 | 7

22 Şubat 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 İnci Taneleri 02:45 Siyah Beyaz Aşk 05:00 Kuzey Güney 07:00 İkizler Memo-Can 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 İnci Taneleri 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Piyasa 22:30 Piyasa 2 | 7

22 Şubat 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Yaşam Koçu 03:30 Her Yerde Sen 06:00 Yaz Şarkısı 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:30 Kamera Arkası 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 15:45 Kızıl Goncalar 16:45 Şakir Paşa Ailesi 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:00 Şakir Paşa Ailesi 3 | 7