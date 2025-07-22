22 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Temmuz 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
22 Temmuz 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:30 Bir Gece Masalı
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca Trakya'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
22 Temmuz 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Dönüştürücüler
00:45 Dönüştürücüler
02:30 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
21:45 Kuralsız Sokaklar
23:45 Doktor Civanım
22 Temmuz 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Hababam Sınıfı Merhaba
00:45 İlk Buluşma
02:45 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
22 Temmuz 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Müjdemi İsterim
00:15 Düğün Dernek
02:00 Müjdemi İsterim
03:45 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dolap Beygiri