22 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

22 Temmuz 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 00:20 Güven Bana 02:30 Bir Gece Masalı 05:20 Bir Küçük Gün Işığı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Oflu Hoca Trakya'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Güven Bana 23:20 Aile Saadeti 1 | 7

22 Temmuz 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Dönüştürücüler 00:45 Dönüştürücüler 02:30 Zalim İstanbul 04:45 Kuzey Güney 07:00 Kavak Yelleri 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Doktor Civanım 21:45 Kuralsız Sokaklar 23:45 Doktor Civanım 2 | 7

22 Temmuz 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Hababam Sınıfı Merhaba 00:45 İlk Buluşma 02:45 İnadına Aşk 04:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz 3 | 7