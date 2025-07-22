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22 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Temmuz 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 22 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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22 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

22 Temmuz 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

02:30 Bir Gece Masalı

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Oflu Hoca Trakya'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

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22 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

22 Temmuz 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Dönüştürücüler

00:45 Dönüştürücüler

02:30 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Doktor Civanım

21:45 Kuralsız Sokaklar

23:45 Doktor Civanım

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22 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

22 Temmuz 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Hababam Sınıfı Merhaba

00:45 İlk Buluşma

02:45 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

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22 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

22 Temmuz 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Müjdemi İsterim

00:15 Düğün Dernek

02:00 Müjdemi İsterim

03:45 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dolap Beygiri

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