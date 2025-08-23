23 Ağustos 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
23 Ağustos Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Gençliğim Eyvah
09.30 Aile Saadeti
12.45 Şansımı Seveyim
14.40 Kardeşim Benim
17.00 Aman Reis Duymasın
19.00 atv Ana Haber
20.00 Sonsuz Fırtına
22.00 Çin Seddi
23 Ağustos Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Kara Murat: Ölüm Emri
14.45 Kara Murat: Ölüm Emri
16.30 Kuralsız Sokaklar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Hep Yek: Düğün
21.45 Katakulli: Tuzak
23.45 Katakulli: Tuzak
23 Ağustos Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
13.00 Yasak Elma
16.00 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Müstakbel Damat
22.30 Şevkat Yerimdar
23.30 Efsane Futbol
23 Ağustos Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Güzel Günler
08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Keloğlan Aramızda
14.45 Kadifeden Kesesi
16.15 Uyanık Gazeteci
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Züğürt Ağa
23 Ağustos Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Menajerimi Ara
08.30 İstanbullu Gelin
10.00 Aramızda Kalsın
12.00 K-9
14.00 Alemde Bir Gece
15:45 En Güzel Bölüm
16.00 Kiralık Aşk
19.00 Star Haber
20.00 Borderlands
22.00 Borderlands
23 Ağustos Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.05 Yedi Numara
07.35 Hayatımın Neşesi
10.25 İbi: Doğu Ekspresi’nin Gizemi
12.00 Yeşil Deniz
15.00 Set Sayısı
15.30 Türkiye – İspanya
17.30 Set Sayısı
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
20.00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3
23 Ağustos Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06.00 Tuzak
08.00 Oynat Bakalım
09.30 Gazete Magazin
16.00 İtiraf Et
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm