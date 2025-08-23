  1. Dünya Gazetesi
  4. 23 Ağustos 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

23 Ağustos Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Gençliğim Eyvah

09.30 Aile Saadeti

12.45 Şansımı Seveyim

14.40 Kardeşim Benim

17.00 Aman Reis Duymasın

19.00 atv Ana Haber

20.00 Sonsuz Fırtına

22.00 Çin Seddi

23 Ağustos Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Kara Murat: Ölüm Emri

14.45 Kara Murat: Ölüm Emri

16.30 Kuralsız Sokaklar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Hep Yek: Düğün

21.45 Katakulli: Tuzak

23.45 Katakulli: Tuzak

23 Ağustos Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

13.00 Yasak Elma

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Müstakbel Damat

22.30 Şevkat Yerimdar

23.30 Efsane Futbol

23 Ağustos Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Güzel Günler

08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Keloğlan Aramızda

14.45 Kadifeden Kesesi

16.15 Uyanık Gazeteci

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Züğürt Ağa

23 Ağustos Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Menajerimi Ara

08.30 İstanbullu Gelin

10.00 Aramızda Kalsın

12.00 K-9

14.00 Alemde Bir Gece

15:45 En Güzel Bölüm

16.00 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber  

20.00 Borderlands

22.00 Borderlands

23 Ağustos Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.05 Yedi Numara

07.35 Hayatımın Neşesi

10.25 İbi: Doğu Ekspresi’nin Gizemi

12.00 Yeşil Deniz

15.00 Set Sayısı

15.30 Türkiye – İspanya

17.30 Set Sayısı

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3

23 Ağustos Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06.00 Tuzak

08.00 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin

16.00 İtiraf Et

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

 

