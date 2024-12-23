23 ARALIK 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Aralık 2024 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Aralık 2024 Pazartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
23 Aralık 2024 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:20 Hanna
23 Aralık 2024 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:30 Zalim İstanbul
03:45 5N 1K
04:15 Taş Kağıt Makas
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23 Aralık 2024 Pazartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
00:45 Kızıl Goncalar
03:45 Kefaret
05:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
23 Aralık 2024 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show