23 ARALIK 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

23 Aralık 2024 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Can Borcu 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 23:20 Hanna 1 | 7

23 Aralık 2024 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:30 Zalim İstanbul 03:45 5N 1K 04:15 Taş Kağıt Makas 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 2 | 7

23 Aralık 2024 Pazartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 00:45 Kızıl Goncalar 03:45 Kefaret 05:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kızıl Goncalar 3 | 7