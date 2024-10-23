23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

23 Ekim 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:50 Ateş Kuşları 05:30 Kalp Yarası 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman 1 | 7

23 Ekim 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:00 Borç Harç 02:30 Güllerin Savaşı 04:15 Poyraz Karayel 07:00 Yabancı Damat 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Maymunlar Cehennemi 22:30 Deli Aşk 2 | 7

23 Ekim 2024 Çarşamba NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 00:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 03:30 Mucize Doktor 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:30 Hudutsuz Sevda 3 | 7