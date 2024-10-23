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  4. 23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Ekim 2024 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Ekim 2024 Çarşamba TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

23 Ekim 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:50 Ateş Kuşları

05:30 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

1 | 7

23 Ekim 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:00 Borç Harç

02:30 Güllerin Savaşı

04:15 Poyraz Karayel

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi

22:30 Deli Aşk

2 | 7

23 Ekim 2024 Çarşamba NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

00:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

03:30 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:30 Hudutsuz Sevda

3 | 7

23 Ekim 2024 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kalpazan

02:30 Siyah Kalp

05:00 Sandık Kokusu

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:00 Gelin Evi

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

4 | 7