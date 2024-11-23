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  4. 23 KASIM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

23 KASIM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Kasım 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Kasım 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

23 Kasım 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

11:00 Kuruluş Osman

14:30 Nadide Hayat

16:50 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Hamburg-İstanbul Hattı

1 | 7

23 Kasım 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Annem Ankara

02:30 Güllerin Savaşı

04:15 Poyraz Karayel

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

2 | 7

23 Kasım 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

01:30 Aşk Evlilik Boşanma

03:45 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:30 Aşk Evlilik Boşanma

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

3 | 7

23 Kasım 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Siyah Kalp

03:00 Bahar

05:00 Kalpazan

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Kalpazan

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

4 | 7