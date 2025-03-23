23 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Mart 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Mart 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
23 Mart 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
0:20 Kardelenler
03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:25 Dizi TV
14:15 Bir Gece Masalı
17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
23 Mart 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Uzak Şehir
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Eşref Rüya
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Uzak Şehir
16:15 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
23 Mart 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Bay Yanlış
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
23:30 Kızıl Goncalar
23 Mart 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Deha
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha