23 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi programlar var?

23 Ocak 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:15 Can Borcu 03:40 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Zembilli 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Hatıran Yeter 23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 1 | 7

23 Ocak 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:45 Annem Ankara 03:00 Zalim İstanbul 05:30 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 İnci Taneleri 2 | 7

23 Ocak 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:15 Şakir Paşa Ailesi 03:30 Adım Farah 05:00 Memet Özer ile Mutfakta 05:45 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Hudutsuz Sevda 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda 23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7