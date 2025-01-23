23 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi programlar var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Ocak 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Ocak 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
23 Ocak 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:15 Can Borcu
03:40 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zembilli
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hatıran Yeter
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
23 Ocak 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:45 Annem Ankara
03:00 Zalim İstanbul
05:30 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
23 Ocak 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:15 Şakir Paşa Ailesi
03:30 Adım Farah
05:00 Memet Özer ile Mutfakta
05:45 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23 Ocak 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
01:30 Deha
03:45 Bahar
05:45 Sandık Kokusu
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp