23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

23 Temmuz 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 02:20 Bir Gece Masal 05:10 Bir Küçük Gün Işığı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Uncharted: Kayıp Miras 22:30 Aile Saadeti 1 | 7

23 Temmuz 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Doktor Civanım 03:00 Zalim İstanbul 04:45 Kuzey Güney 07:00 Kavak Yelleri 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Password 23:15 Ay Meteoru 2 | 7

23 Temmuz 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Yetenek Sizsiniz 00:15 İlk Buluşma 02:15 İnadına Aşk 04:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:00 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz 23:30 Transfer Dosyası 3 | 7

23 Temmuz 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Dolap Beygiri 01:30 Kızılcık Şerbeti 03:45 Dolap Beygiri 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Hükümet Kadın 2 22:15 Eşkıya 4 | 7

23 Temmuz 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Aykut Enişte 2 00:45 Arabesk 01:50 Aramızda Kalsın 04:00 Kiralık Aşk 05:30 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Ada Masalı 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Cehennem Melekleri 4 22:15 Cehennem Melekleri 4 5 | 7

23 Temmuz 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Kanatlarını Aç 01:05 Leyla ile Mecnun 03:40 Seksenler 05:00 Kim Gitsin? 06:00 Balkan Ninnisi 08:25 Kod Adı Kırlangıç 09:45 Kasaba Doktoru 13:00 Seksenler 14:10 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Gönül Dağı 23:10 Sakın Dışarı Çıkma 6 | 7