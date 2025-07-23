23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 23 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 23 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
23 Temmuz 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aile Saadeti
02:20 Bir Gece Masal
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Uncharted: Kayıp Miras
22:30 Aile Saadeti
23 Temmuz 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Doktor Civanım
03:00 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Ay Meteoru
23 Temmuz 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:00 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 Transfer Dosyası
23 Temmuz 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Dolap Beygiri
01:30 Kızılcık Şerbeti
03:45 Dolap Beygiri
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Eşkıya
23 Temmuz 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Aykut Enişte 2
00:45 Arabesk
01:50 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem Melekleri 4
22:15 Cehennem Melekleri 4
23 Temmuz 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Kanatlarını Aç
01:05 Leyla ile Mecnun
03:40 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
06:00 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:10 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:10 Sakın Dışarı Çıkma
23 Temmuz 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye