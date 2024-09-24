24 EYLÜL 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Eylül 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Eylül 2024 Salı TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
24 Eylül 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:40 Ateş Kuşları
04:40 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
24 Eylül 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:30 Güzel Aşklar Diyarı
04:30 Poyraz Karayel
06:00 Güzel Aşklar Diyarı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Dağ 2
22:45 Arka Sokaklar
24 Eylül 2024 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
01:45 Kızıl Goncalar
04:30 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Prestij Meselesi
22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
24 Eylül 2024 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Deha
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar