24 EYLÜL 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Eylül 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Eylül 2024 Salı TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

24 Eylül 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:40 Ateş Kuşları 04:40 Benim İçin Üzülme 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 1 | 7

24 Eylül 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:30 Güzel Aşklar Diyarı 04:30 Poyraz Karayel 06:00 Güzel Aşklar Diyarı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Dağ 2 22:45 Arka Sokaklar 2 | 7

24 Eylül 2024 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:45 Kızıl Goncalar 04:30 Mucize Doktor 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Prestij Meselesi 22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7