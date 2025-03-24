24 MART 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

24 Mart 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:45 ATV Ana Haber 20:00 Venom 2: Zehirli Öfke 21:50 İnsanlık Bürosu 23:45 Bir Gece Masalı 1 | 7

24 Mart 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Eşref Rüya 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:15 Gelinim Mutfakta 16:00 Eşref Rüya 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 2 | 7

24 Mart 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kızıl Goncalar 3 | 7