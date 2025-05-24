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24 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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24 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

24 Mayıs 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:20 Can Borcu

04:00 Aldatmak

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Bir Gece Masalı

13:30 Kuruluş Osman

16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

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24 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

24 Mayıs 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Eşref Rüya

02:30 Yargı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

23:30 Bizum Hoca 2

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24 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

24 Mayıs 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Çift Kişilik Oda

04:00 Elkızı

05:45 Karagül

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Çift Kişilik Oda

15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Prestij Meselesi

22:45 Çift Kişilik Oda

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24 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

24 Mayıs 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Bahar

02:30 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Namuslu

15:00 Bahar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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