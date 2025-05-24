24 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
24 Mayıs 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:20 Can Borcu
04:00 Aldatmak
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Bir Gece Masalı
13:30 Kuruluş Osman
16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
24 Mayıs 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Eşref Rüya
02:30 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:30 Bizum Hoca 2
24 Mayıs 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Çift Kişilik Oda
04:00 Elkızı
05:45 Karagül
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Çift Kişilik Oda
15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Prestij Meselesi
22:45 Çift Kişilik Oda
24 Mayıs 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Bahar
02:30 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Namuslu
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show