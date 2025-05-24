24 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

24 Mayıs 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:20 Can Borcu 04:00 Aldatmak 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Bir Gece Masalı 13:30 Kuruluş Osman 16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 1 | 7

24 Mayıs 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Eşref Rüya 02:30 Yargı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Arka Sokaklar 16:00 Eşref Rüya 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23:30 Bizum Hoca 2 2 | 7

24 Mayıs 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Çift Kişilik Oda 04:00 Elkızı 05:45 Karagül 07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 13:00 Çift Kişilik Oda 15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Prestij Meselesi 22:45 Çift Kişilik Oda 3 | 7