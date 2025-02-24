24 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

24 Şubat 2025 Pazartesi yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:40 Zembilli 05:40 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Can Borcu 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kardelenler 23:20 Başka Bir Gün 1 | 7

24 Şubat 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Uzak Şehir 04:00 5N 1K 04:45 Kuzey Güney 06:00 Piyasa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 2 | 7

24 Şubat 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:00 Her Yerde Sen 04:45 Memet Özer ile Mutfakta 05:45 Yaz Şarkısı 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Kızıl Goncalar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kızıl Goncalar 3 | 7