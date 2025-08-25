25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
25 Ağustos 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Yok Artık
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
25 Ağustos 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Titana Saldırı
01:45 Poyraz Karayel
03:45 5N 1K
04:30 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 9
22:45 Eşref Rüya
25 Ağustos 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:25 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
12:45 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 7
22:45 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
25 Ağustos 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Şark Bülbülü
01:15 Sivri Akıllılar
02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım
04:15 Kezban
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
22:30 Köşeyi Dönen Adam
23:45 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
25 Ağustos 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Karaoğlan Geliyor
00:30 Kral Kaybederse
02:00 Baba Ocağı
03:20 Türk Müziği
04:20 Dürüye'nin Güğümleri
05:45 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Charlie'nin Melekleri
22:30 Charlie'nin Melekleri
25 Ağustos 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 3'te 3
00:10 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
02:40 Yeşil Deniz
03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:50 Ege'nin Hamsisi
09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
12:40 Seksenler
15:00 Set Sayısı
15:30 Türkiye - Bulgaristan
17:30 Set Sayısı
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti
22:55 Gönül Dağı
25 Ağustos 2025 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye