  4. 25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

25 Ağustos 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Yok Artık

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

25 Ağustos 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Titana Saldırı

01:45 Poyraz Karayel

03:45 5N 1K

04:30 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 9

22:45 Eşref Rüya

25 Ağustos 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:25 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

12:45 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

22:45 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

25 Ağustos 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Şark Bülbülü

01:15 Sivri Akıllılar

02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım

04:15 Kezban

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Köşeyi Dönen Adam

23:45 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

25 Ağustos 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Karaoğlan Geliyor

00:30 Kral Kaybederse

02:00 Baba Ocağı

03:20 Türk Müziği

04:20 Dürüye'nin Güğümleri

05:45 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Charlie'nin Melekleri

22:30 Charlie'nin Melekleri

25 Ağustos 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 3'te 3

00:10 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

02:40 Yeşil Deniz

03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:50 Ege'nin Hamsisi

09:10 Kendi Düşen Ağlamaz

12:40 Seksenler

15:00 Set Sayısı

15:30 Türkiye - Bulgaristan

17:30 Set Sayısı

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti

22:55 Gönül Dağı

25 Ağustos 2025 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

