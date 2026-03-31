25 bin liraya aldığı klasik araca servet harcadı: 50 yıllık otomobil küllerinden doğdu
Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki otomobil tutkunu ve galerici Salim Palabıyık, dostundan 25 bin liraya satın aldığı 1976 model klasik otomobili, 6 yıllık titiz bir restorasyon süreciyle yeniden hayata döndürdü. Palabıyık, araca satın alma bedelinin yaklaşık 40 katını aşan bir yatırımla 1 milyon liranın üzerinde harcama yaptığını söyledi.
Yüceler Mahallesi’nde Samsun-Ordu Karayolu üzerinde otomobil plazası işleten Palabıyık, çocukluk hayalini ve baba mesleğinden gelen tecrübesini yarım asırlık bir araçta somutlaştırdı. 2020 yılında şakayla karışık bir pazarlık sonucu satın aldığı otomobilin, görünürde çok kötü durumda olmadığını ancak kendi titizliği nedeniyle en ince ayrıntısına kadar elden geçirildiğini belirtti.
“Sacından vidasına kadar yeniden inşa edildi”
Restorasyon sürecinde aracın tamamen söküldüğünü anlatan Palabıyık, gövdenin profesyonel fırın boya sürecinden geçirildiğini, iç döşemelerde hakiki deri kullanıldığını ve dönemin orijinal detaylarına sadık kalındığını ifade etti.
Palabıyık, “Aracı sac aksamına kadar tamamen soyduk. Vidasından torpidosuna, aydınlatma grubundan jantlarına kadar orijinal parçalarına sadık kalarak, ruhunu bozmadan adeta yeniden inşa ettik” dedi.
“Satmayı düşünmüyoruz”
Klasik araca yönelik yoğun ilgi olduğunu ve sık sık satın alma teklifi aldığını dile getiren Palabıyık, buna rağmen aracı satmayı düşünmediklerini söyledi. Palabıyık, “Klasik araç bizim için sadece bir ulaşım aracı değil, geçmişten günümüze taşınan kıymetli bir miras. Bizden sonraki nesillere en değerli hatıramız olarak bırakacağız” diye konuştu.
Restorasyonun en büyük zorluklarından birinin usta bulmak olduğunu da vurgulayan Palabıyık, eski araçların zahmetli işçiliği nedeniyle birçok ustanın bu işe girmek istemediğini, buna rağmen benzer bir fırsat karşısına çıkarsa aynı süreci yeniden göze alabileceğini söyledi.